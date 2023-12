Ehrung der Stadt Viersen Eine große Bühne für den Sport

Einer der erfolgreichsten Sportler der letzten Saison war der 14-jährige Taekwondo-Zweikämpfer Max Paul von der KSG Oh-Do-Kwan Dülken: Der Deutsche Meister und erfolgreiche Kämpfer bei internationalen Openveranstaltungen nahm an der Europameisterschaft in Belgrad/Serbien und der Weltmeisterschaft in Sarajevo/Bosnien-Herzegowina teil: Im nächsten Jahr kommt er in die neue Wettkampfklasse, die A-Jugend, in der sich neu behaupten muss. „Eigentlich hätte ich beim Bundeskadertraining in Düsseldorf sein müssen, ich habe aber heute die Ehrung vorgezogen.“