Energiewende in Viersen 120 Viersener nutzten bereits die „Bürgersolarberatung“

Wie Viersens erster Bürgersolarberater Reiner Rohlfs berichtet, hat sich die Lage auf dem PV-Markt zuletzt deutlich entspannt. Er sagt: „Zurzeit sind die Lager in Deutschland voll mit PV-Modulen, so dass es zu keinen Lieferengpässen mehr kommt. Die durchschnittliche Wartezeit für die Installation der eigenen PV-Anlage durch einen Fachbetrieb ist von über sechs Monaten auf teilweise unter zwei Monate gesunken.“ Diese Entspannung sei auch bei den Preisen zu spüren, sagt Rohlfs. Die seien in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen. Bei gleichzeitig stark steigenden Strompreisen sei es so attraktiv wie lange nicht mehr, eine eigene PV-Anlage zu betreiben.