Ich bleib‘ dann mal hier Zehn gute Gründe für Urlaub auf Balkonien

Urlaub ist in der Regel teuer. Ein Monatsgehalt geht im Urlaub für An- und Abreise, Unterkunft, Mietwagen, Restaurants und Eintritte schnell drauf. Wer in Viersen bleibt, spart zumindest Flug-, Hotel- und Mietwagenkosten und hat dadurch mehr Budget für Unternehmungen in der Region oder Projekte in der eigenen Wohnung.