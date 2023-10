Postgarten in Viersen Die 1,3-Millionen-Euro-Baustelle

Die Buslinien 81 steuern seit diesem Mittwoch die Haltestelle „Postamt“ nicht mehr an – denn fünf Monate lang gibt es für Fahrzeuge am Postgarten kein Durchkommen mehr. Für mehr als 1,3 Millionen Euro werden der Park und Teile der Bahnhofstraße saniert, bis Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. An diesem Mittwoch wurde die Baustelle eingerichtet, wurden die Straßensperren errichtet. Umleitung für den motorisierten Verkehr, für Radler und Passanten sind ausgeschildert. Der Postgarten soll bis Ende Februar aufgehübscht sein, die Instandsetzung der Fahrbahndecke und die weiteren Arbeiten an der Bahnhofstraße sollen bis zum Frühjahr dauern. mrö/RP-Foto: Röse