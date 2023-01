Digitalisierung in Viersen 1,2 Millionen Euro für Glasfaser an Schulen

Im Westkreis handelt es sich um folgende sieben Schulen, die demnächst einen neuen Glasfaseranschluss erhalten: In der Gemeinde Niederkrüchten ist es die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt, in der Stadt Viersen handelt es sich um die städtische Gemeinschaftsgrundschule in Viersen-Dülken, die Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule in Viersen-Süchteln, die katholische Grundschule Martinschule im Viersener Zentrum, die Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Schule in Viersen-Hamm sowie die Gemeinschaftsgrundschule Körnerschule und die katholische Grundschule Remigius, beide in der Innenstadt.