Markt und Einkaufssonntag in Viersen-Süchteln Süchteln im Umbruch - Stadtfest als Anziehungspunkt

In Süchteln herrscht Umbruch. Neben Traditionsgeschäften wie etwa dem Schoko-Lädchen, das Petra Kitschen-Görtz von ihrem Vater übernahm und seit 40 Jahren besteht, und etablierten jüngeren Läden wie der Buchhandlung von Windgen gibt es auch manchen Leerstand. Etwa wird seit Januar 2024 für das Unverpackt-Café an der Hochstraße 15 eine Nachfolge gesucht. Und die Weinboutique „Frau Hauptmann“ von Jennifer Hauptmann ist nach dreieinhalb Jahren seit Ende Mai 2024 am Standort geschlossen und stattdessen nur online zu finden. Ein nächstes Event hat Hauptmann bereits geplant: Am Donnerstag, 4. Juli, heißt es von 18 bis 21 Uhr wieder „Book & Beats“ in der Buchhandlung „Frau Eule“; dort gibt es auch im Vorverkauf die Tickets zum Stückpreis von zehn Euro, inklusive Getränk und Pommes frites.