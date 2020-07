Kultur in Viersen : Talk, Kino und Musik auf der Kulturbühne

Die Band Kaleidoskop spielt auf der Vierfalt-Kulturbühne. Foto: Kaleidoskop

Viersen Die Vierfalt-Kulturbühne am Hohen Busch bietet in dieser Woche Autokino und Konzerte. Am Mittwoch gibt’s Gespräche in „Franks Sitzecke“.

Das Vierscher Ratpack, Chili Coverrock und die Jazz-Formation Kaleidoskop bestreiten das Live-Programm am kommenden Wochenende auf der Vierfalt-Kulturbühne. Doch auch vorher lohnt ein Besuch am Hohen Busch: Dienstag und Donnerstag sind Autokino-Tage, am Mittwoch lädt Talkrunden-Gastgeber Frank Schiffers zu „Franks Sitzecke“ ein.

Die Kulturbühne ist eine Drive-in-Bühne. Die Besucher bleiben in ihren Autos sitzen und empfangen den Ton aus den Radios. Tickets zu allen Veranstaltungen – außer „Franks Sitzecke“ – sind über die Internetseite www.vierfalt-viersen.de und an der Abendkasse erhältlich.

Im Autokino der Kulturbühne läuft am Dienstag, 28. Juli, die französische Sozialkomödie „Alles außer gewöhnlich“; am Donnerstag, 30. Juli, wird die Filmbiografie „Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit“ gezeigt. Filmbeginn ist jeweils um 21 Uhr, Einlass eine halbe Stunde vorher. Am Mittwoch, 29. Juli, 20 Uhr, hat Moderator Frank Schiffers Besuch in seiner Sitzecke: Gäste sind Nina Marie del Almeida,

Sängerin unter anderem bei Kings for a Day und Acoustic Winter, Gitarrist Timo Brauwers, der Teil des Acoustic Delite Trios ist, und Pfarrer Roland Klugmann von der Pfarre St. Remigius in Viersen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird direkt bei Frank Schiffers auf Facebook oder Instagram gebeten. Einlass ist ab 19 Uhr.

Am Wochenende übernimmt Viersens freie Kulturszene die Vierfalt-Kulturbühne. Am Freitag, 31. Juli, 20 Uhr heißt es: „Freigeist goes Vierfalt!“, das Vierscher Ratpack stellt sein neues Country- und Swing-Programm vor. Am Samstag, 1. August, 20 Uhr, übernimmt die Formation Chili Coverrock. Die Band um die Gründer Klaus Schaffers und Udo van Gisteren existiert seit 25 Jahren und ist überwiegend am Niederrhein, im Ruhrgebiet und in den Niederlanden unterwegs.

Für Sonntag, 2. August, 20 Uhr, hat der Jazz-Circle Viersen die Band Kaleidoskop auf die Vierfalt-Kulturbühne eingeladen. Die vier Musiker wollen einen weiten musikalischen Bogen spannen, vom Modern Jazz über folkloristische Elemente aus Südosteuropa bis hin zum Orient. Mit dabei: Christian Hammer an der Gitarre, Dimitrij Markitantov am Saxophon, Alex Morsey an Kontrabass und Tuba sowie Percussionist Fethi Ak.

Im Gastroshop am Hohen Busch gibt es neben gekühlten Getränken und kleinen Snacks weiterhin das zum Stadtjubiläum „50 Jahre Viersen“ entstandene Viersen-Quiz für 14,80 Euro, außerdem noch einige wenige „Wundertüten mit CDs“ für je zehn Euro, zusammengestellt von Redakteur und Musikkritiker Wolfram Goertz. Der Erlös der Wundertüten geht zu gleichen Teilen an Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis Viersen für Auftritte in Seniorenheimen sowie an die Musikerambulanz der Uniklinik Düsseldorf.

(naf)