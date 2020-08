Kultur in Viersen am Hohen Busch : Kulturbühne - Aussteigen und mitfeiern erlaubt

Die Künstler sind draußen, die Zuschauer sitzen in den Autos: So war es bisher am Hohen Busch. Foto: Martin Röse

Viersen Bei den Veranstaltungen am Freitag und am Wochenende am Hohen Busch dürfen Besucher aus den Autos aussteigen und sich ohne Maske daneben aufhalten.

Das Gesundheitsamt des Kreises Viersen hat das überarbeitete Hygienekonzept für die Veranstaltungen an der Vierfalt-Kulturbühne am Hohen Busch bewilligt. Das teilt ein Sprecher der Stadt Viersen mit. Damit gelte für das Konzert von Jasmin Tabatabai am Freitag, 7. August, 20 Uhr, und für das große Familienwochenende „Vier sind Viersen“ zum 50. Stadtgeburtstag am 8. und 9. August: „Besucherinnen und Besucher dürfen sich während der Darbietungen jetzt auch vor oder neben ihrem Auto aufhalten – ohne Maske.“

Tickets (ab 29 Euro) für das Konzert mit Jasmin Tabatabai und ihrer Band sind über die Internetseite vierfalt-viersen.de und an der Abendkasse erhältlich. Karten gibt es ebenfalls bei der Kulturabteilung der Stadt Viersen, Heimbachstraße 12, montag bis donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr, telefonisch unter 02162 101-466 oder -468. Der Eintritt zum Familienfest am Wochenende ist frei, pro Auto muss allerdings ein Verzehrgutschein für zehn Euro gekauft werden.

Das Familienfest ist in drei Programmblöcke unterteilt. Der Programmblock 1 am Samstag, 8. August, geht von 16.30 bis 18.30 Uhr, dazu gehören Auftritte der Band The Earls und des Orpheums. Der zweite Block von 20 bis 23 Uhr bietet unter anderem eine Tanz-Show der Fauth-Dance-Company und einen Auftritt der Formation Limited Edition.

In Block 3 am Sonntag von 14 bis 18 Uhr sind besonders Familien mit Kindern angesprochen. Dank gelockerter Corona-Regeln können sie dabei auch vor oder neben dem Auto feiern und mitmachen. Zum Einlass ab 14 Uhr sorgt ein Straßenkünstler für artistische Unterhaltung. Offiziell los geht es um 15 Uhr mit den White Hackle Pipes and Drums und ihren Dudelsäcken. Ein virtuelles Feuerwerk setzt gegen 18 Uhr den Schlusspunkt.

