Festivalgelände in Viersen : Klimacamp ab Mittwoch wieder am Hohen Busch

Klimacamp ab Mittwoch wieder am Hohen Busch

Festivalgelände in Viersen

Im Juni 2019 kamen Tausende Aktivisten zum Klimacamp Ende Gelände am Hohen Busch am Aachener Weg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Viersen Ab Mittwoch, 23. September, gibt es wieder ein Klimacamp der „Ende Gelände“-Bewegung in Viersen. Laut Stadtverwaltung werden ab Montag Teile der Flächen gesperrt. Es gibt Parkverbote und Einschränkungen für den Autoverkehr.

Am Hohen Busch in Viersen wird ab Mittwoch, 23. September, wieder ein Klimacamp der „Ende Gelände“-Bewegung stattfinden. Die Versammlung wird corona-bedingt weniger Teilnehmer haben als das Treffen im Juni 2019. Dennoch kann es ab Beginn des Aufbaus bis zum Ende des Abbaus am 30. September Einschränkungen geben. Grundsätzlich hat die zuständige Polizei Aachen den Veranstaltern wieder das gesamte „Eier mit Speck“-Festivalgelände zugewiesen. Wegen der begrenzten Zahl der Besucher könnte der tatsächliche Platzbedarf geringer sein, teilte die Stadt mit. Dazu gebe es noch Gespräche.