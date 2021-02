Corona im Kreis Viersen : Vier weitere Menschen an Corona verstorben

Kreis Viersen Vier weitere Einwohner des Kreises sind an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag mit. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf 219.

Vier weitere Einwohner des Kreises Viersen sind an den Folgen ihrer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis Viersen am Freitag mit. Es handelt sich um eine 81-jährige Frau und einen 82-jährigen Mann aus Viersen, eine 85-jährige Schwalmtalerin und eine 71-jährige Frau aus Nettetal. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im Kreis Viersen auf 219.

Am Freitag wurden 49 neue Infektionen mit dem Coronavirus beim Kreisgesundheitsamt registriert. Aktuell gelten damit 352 Personen im Kreis Viersen als infiziert, 24 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – der sogenannte Inzidenz-Wert, stieg leicht an von 72 auf 75. Neuinfektionen aus Pflegeeinrichtungen oder Kindertagesstätten wurden nicht bekannt. Insgesamt 591 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.