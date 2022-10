Jüngstes Opfer 61 Jahre alt : Vier weitere Corona-Todesfälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Die Zahl der Einwohner des Kreises Viersen, die an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, hat sich auf 389 erhöht. Drei Covid-19-Patienten werden aktuell auf Intensivstationen behandelt.

Wie der Kreis Viersen am Donnerstag mitteilte, sind in der vergangenen Woche drei infizierte Frauen und ein infizierter Mann verstorben. Dabei handelt es sich um eine 61-Jährige aus Tönisvorst, eine 95-Jährige aus Kempen sowie einen 76-Jährigen und eine 87-Jährige aus Willich . Zum Impfstatus der Verstorbenen machte der Kreis keine Angaben.

Seit vergangenem Donnerstag gab es laut Kreisgesundheitsamt insgesamt 1.911 Neuinfektionen, das sind rund 400 weniger als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen liegt mit 637,3 über der in NRW (548,1).

Rückläufig entwickelte sich die Zahl der Infizierten: Laut einer Hochrechnung des Gesundheitsamtes waren es am Donnerstag 4.431 Personen, das sind rund 200 weniger als eine Woche zuvor. Allerdings ist die Zahl mit Vorsicht zu betrachten. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus; die Zahl der Infizierten dürfte drei bis viermal höher liegen.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Donnerstag 64 infizierte Patienten stationär behandelt. Das sind zehn mehr als eine Woche zuvor. Drei Covid-19-Patienten liegen auf der Intensivstation, zwei mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Intensivbetten wurde von 34 auf 35 erhöht, zwei Betten waren am Donnerstag noch frei.