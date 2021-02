Corona im Kreis Viersen : Vier weitere Infizierte im Kreis Viersen gestorben

Kreis Viersen Der Inzidenz-Wert sank am Montag erstmals seit November wieder unter 70. Allerdings gibt es vier weitere Todesopfer der Pandemie – und nur zwei Intensivbetten sind noch frei.

Im Kreis Viersen sind vier weitere Menschen an den Folgen ihrer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis am Montagnachmittag mit. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen seit Beginn der Corona-Pandemie auf 223 Frauen und Männer. Bei den Verstorbenen handelt es sich um eine 74-jährige Frau und einen 88-jährigen Mann aus Nettetal sowie einen 81-jährigen Mann aus Brüggen und eine 83-jhrige Frau aus Kempen.

Der Inzidenz-Wert sank erstmals seit Dezember unter 70. Am Montag lag er bei 67 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Seit Samstag registrierte das Kreisgesundheitsamt insgesamt 52 Neuinfektionen; allerdings wird am Wochenende weniger getestet als an normalen Wochentagen. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt damit von 352 am Freitag auf 300. Für 522 Kontaktpersonen von Infizierten ist häusliche Quarantäne angeordnet.