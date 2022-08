Musikfestival in der Burggemeinde : Vier Open-Air-Konzerte an zwei Tagen vor Burg Brüggen

2021 fand „Brüggen Klassiker“ das letzte Mal statt. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Die Gemeinde Brüggen bereitet sich auf ihr größtes Musikereignis vor der Kulisse der Burg vor: Am Freitag, 26. August, spielen bei „Brüggen Klassiker“ Ray Wilson und Band sowie Der Ole.

„Dafür sind mehr als 400 Tickets verkauft“, sagt Tourismusexperte Guido Schmidt von der Verwaltung. Für Samstag, 27. August, werden Cutting Crew, die Hit-Lieferanten von „(I just) Died in your arms tonight“ auf ihrer 35-Jahr-Tour, und die Lokalmatadoren Acoustic Delite erwartet. Laut Guido Schmidt haben die Vorbereitungen begonnen: Das Gelände ist eingezäunt, die ersten Buden sind aufgebaut. „Am Donnerstag beginnt der Bühnenaufbau“, sagt Schmidt. Anders als bei der vorherigen Auflage werden nur 200 Stühle aufgestellt.

„Wir haben rund um dieses Format schon einiges probiert“, erzählt der Wirtschaftsförderer. Bei der vorherigen Auflage sei der Eintritt für Samstag extrem gesenkt worden. Das sei jetzt nicht möglich gewesen: Die Gagen von Ray Wilson und Cutting Crew seien ähnlich hoch; deshalb gelte ein Eintrittspreis an beiden Tagen (VVK: 29 Euro, Abendkasse: 35 Euro). Ohne Sponsoren wären die Karten teurer.

Cutting Crews Hit: „(I just) Died in your arms tonight“. Foto: Kai R. Joachim/Kai R Joachim

Warum der Freitag stärker gefragt ist, dazu könne Schmidt nur spekulieren: Am Samstag gebe es viele andere Angebote, etwa „Genuss am See“ in Nettetal oder die Sommermusik auf Schloss Rheydt. Er hofft auf spontane Besucher: „Es lohnt sich.“