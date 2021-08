Challenge in Viersen : Die Leseraupe soll noch weiter wachsen

Viersen Bis Ende August soll die Raupe in der Stadtbibliothek in Viersen noch um einiges länger werden. Dafür können die Bücherei-Kunden sorgen.

Das Team der Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek fordert alle Leser auf, sich an einer Challenge zu beteiligen: Sie sollen dazu beitragen, dass die Leseraupe in der Bibliothek am Rathausmarkt in Viersen bis zur Abschlussfeier des Sommerleseclubs am Freitag, 27. August, noch viel weiter wächst.