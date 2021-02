„Problembaum“ in Brüggen : Vier Fraktionen stellen Antrag zum Silberahorn

„Problembaum“ in Brüggen

Niederkrüchten Obwohl der Brüggener Rat am 16. Februar voraussichtlich das Bürgerbegehren zum Erhalt des Silberahorns für unzulässig erklären wird, wird der Baum erneut zum Thema.

Volker Kunstmann, Sina Hausmann und Ulrich Mews, die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Silberahorn, sind mit dieser Entwicklung sicher zufrieden: Für die nächste Ratssitzung am 16. Februar gibt es einen gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der Wählergemeinschaft „Wir“ und der FDP , der den Erhalt des Silberahorns am Kreuzherrenplatz erneut zum Thema macht.

Darin schlagen die vier Ratsfraktionen vor, sich mit einer Variante der Kreuzherrenplatz-Umgestaltung zu beschäftigen, die den Silberahorn berücksichtigt. Diese Variante war am 15. Dezember im Rat vorgestellt worden. Sie habe aber zu dem Zeitpunkt, als die Ausschussmitglieder die Verwaltung mit der Gestaltungsplanung des Platzes beauftragten, nicht zur Verfügung gestanden und habe nicht in das Votum einfließen können. Die Fraktionen schlagen vor, dass sich der Fachausschuss mit dieser Variante beschäftigt, ehe dann die Ratsmitglieder dazu abstimmen. „Unser Ziel wäre, dass der Rat in seiner geplanten Sitzung im März darüber abstimmt“, sagt Ulrich Deppen, einer der Bündnisgrünen-Sprecher.