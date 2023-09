Freizeit in Viersen Vier Feste an nur vier Tagen in Viersen

Das Team vom Citymanagement der Stadt hat ein umfangreiches Programm organisiert. Auf der Bühne am Sparkassenvorplatz gibt es Tanz, Gesang, Puppentheater, Clownerie und Livemusik, auf der Bühne am Remigiusplatz Indie-Rock und funkige Bläser-Arrangements. Ab 11 Uhr ist dort das Düsseldorfer Duo Merle und Julius Eckardt zu hören. Die Geschwister gehören zur Alternative-Rockband Parakeets. Am Nachmittag präsentiert die zehnköpfige Bläser-Formation Alrighty Then Soul, Funk und Pop.