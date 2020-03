Corona im Kreis Viersen : Vier Corona-Todesfälle im Kreis Viersen

Die Zahl der nachweislich Infizierten stieg am Dienstag auf mehr als 300 Personen. In vier Seniorenheimen im Kreis Viersen gibt es Corona-Fälle.

Im Kreis Viersen sind am Dienstag zwei weitere Menschen an den Folgen einer Sars-CoV2-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis mit. Ein 97-jähriger Mann, der in einem Pflegeheim in Niederkrüchten wohnte, verstarb am Dienstagmorgen. Bereits vor anderthalb Wochen war ein Bewohner des Niederkrüchtener Heims gestorben, der mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert war. Auch eine 91 Jahre alte Frau, die an Covid-19 erkrankt war, starb am Dienstag. Die Frau hatte sich in einem Seniorenheim in Willich angesteckt und starb in einem Krankenhaus. Eine andere Bewohnerin des selben Heims war bereits am Wochenende an einer Infektion mit dem Virus gestorben.