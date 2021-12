Corona im Kreis Viersen : Vier Todesfälle, Omikron breitet sich weiter aus

Kreis Viersen Vier weitere Einwohner des Kreises Viersen sind an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Wie das Kreisgesundheitsamt mitteilte, handelt es sich um eine 75-jährige Frau und einen 78-jährigen Mann aus Viersen, einen 62-jährigen Kempener und eine 65-jährige Grefratherin.

Am Montag registrierte das Kreisgesundheitsamt 57 Neuinfektionen. Die deutlich ansteckendere Omikron-Variante wurde in zwei weiteren Fällen nachgewiesen. Damit gelten aktuell 1098 Menschen im Kreis als infiziert, das sind 40 weniger als am Montag. 190 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne (+33). Der Inzidenz-Wert sank von 230,5 auf 208,7 (NRW: 232,1).