Kultur in Schwalmtal : Vier Autoren lesen kostenfrei aus ihren Büchern

Kultur in Schwalmtal

Schwalmtal Nach der Corona-Pause lädt Ursula „Usch“ Freitag erneut zum literarischen Herbst ein. Sie plant vier kostenfreie Lesungen mit hochkarätigen Gästen aus der Region und darüber hinaus.

Bekannte Autoren stellen im gemütlichen Hinterzimmer von Usch Freitags Antiquariat „Buchhandlung am Dom“ gratis ihre Bücher vor. Geplant hat Freitag vier Lesungen, jeweils ab 19.30 Uhr, unter anderem mit dem ausgezeichneten Willi Achten, gebürtig in Niederkrüchten , und Stephan Hähnel.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 6. Oktober, der Mönchengladbacher Krimiautor Arnold Küsters, der unter dem Pseudonym Ian Bray bereits seinen zweiten erfolgreichen Cornwall-Krimi „Klippentod“ veröffentlicht hat.

Mit selbstkomponierten Liedern zur Gitarre und einer wunderschönen Stimme begleitet Joe Bennick die Vorstellung seines für Freitag beeindruckenden Erstlingsromans „Erlensee“. Am Donnerstag, 13. Oktober, ist er zu Gast.

Letzter Gast im literarischen Oktober ist am Donnerstag, 27. Oktober, Krimi-Spezialisten Stephan Hähnel aus Berlin, nicht zum ersten Mal in Waldniel. „Ick freu ma wie Bolle!“ läßt er seine Fans wissen.

Info Die kostenlosen Platzkarten sind ab Dienstag, 20. September, in der Buchhandlung am Dom, Marktstraße 7 in Schwalmtal-Waldniel, erhältlich.