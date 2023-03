Josefshaus Süchteln Der Mädchentag — endlich offline

In der Kreativecke wird das Herstellen von Frühlings- sowie Glückwunschkarten aus Batikpapier neben dem Basteln von Traumfängern und Stressbällen angeboten. In einer Schmuckwerkstatt steht die Produktion von Schutzengeln als Schlüssel- bzw. Kettenanhänger an. Beim Laubsägen stehen die Friedenstaube und das Peace-Zeichen auf der Herstellungsliste. Wer schon immer einmal das Nähen ausprobieren wollte, erhält dazu ebenfalls die Gelegenheit. Mützen und Schals werden genäht. Lippenbalsam herstellen, Zumba tanzen, sich Girlpower gönnen – Amel Schlippes vom Chillwerk bietet Boxen und Selbstverteidigung an — oder mit dem Tablet in den Einsatz gehen und den Tag per Foto und Film festhalten, all das ist möglich. Aus den Aufnahmen wird eine Präsentation hergestellt, die zum Abschluss des Mädchentages gezeigt wird. „Dieses Angebot feiert Premiere. Wir wollten auch Technik in den Mädchentag bringen und denken, dass es vielen Mädchen Spaß machen wird, den Tag per Foto und Video festzuhalten und im Anschluss daran alles zu schneiden und zu bearbeiten, um eine Präsentation zu erstellen, die dann alle sehen werden“, sagt Brigitte Bimmermann-Winzker, Leiterin des Josefshaus. Mit von der Partie sind etliche Kooperationspartner. Dazu gehören unter anderem die Suchtberatung Kontakt Rat Hilfe, Donum Vitae, die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld und Viersen, der Sozialdienst der katholischen Frauen Viersen sowie das Gesundheitsamt des Kreises mit der Aids-Beratungsstelle.