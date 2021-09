Kriminalität im Kreis Viersen : Viele Hinweise zum Serienbankräuber nach ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“

Am Mittwochabend war der Serienbankräuber Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ mit Rudi Cerne. Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Viersen Das Landeskriminalamt hat nach einem Bericht, der auch im Kreis Viersen vier Banken überfallen haben soll, zahlreiche Hinweise erhalten.

„Es gab direkt im Anschluss an die Ausstrahlung sehr viele Anrufe, die sowohl im LKA NRW als auch bei anderen Polizeidienststellen eingingen“, erklärte ein LKA-Sprecher. „Auch aktuell gehen noch weitere Anrufe und schriftliche Hinweise ein, so dass uns nach derzeitigem Stand insgesamt 65 Hinweise vorliegen, denen wir nun nachgehen“, hieß es am Freitag.