Schöppenmarkt in Viersen-Dülken : Der große Andrang blieb aus

Info

Anfänge Schon 1847 fand am Aschermittwoch in Dülken ein ganztägiger Krammarkt statt. Damit dürfte der Schöppenmarkt der älteste Krammarkt in Westdeutschland sein.

Produkte Früher wurden dort vor allem bäuerliche Handwerksgeräte, darunter auch „Schöppen“ (Schaufeln) verkauft. Heute bieten bieten Händler so ziemlich alles an, was das Herz der Kundschaft begehrt.