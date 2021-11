Hörabend in Viersen : Wolfram Goertz begeistert mit Beethoven-Special

Viersen Mit seinem Hörabend-Programm „Elise im Mondschein“ gastierte Wolfram Goertz in der Festhalle in Viersen. Dabei wurde Beethoven nicht nur im Original präsentiert.

„Meine Damen und Herren, ich habe Sie wirklich vermisst“ – so begrüßte Wolfram Goertz sein Publikum in der coronagerecht gefüllten Viersener Festhalle. Mit dem im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausgefallenen Beethoven-Special „Elise im Mondschein“ beglückte der Musikredakteur der Rheinischen Post seine Zuhörer. Wie immer bei Goertz‘ Hörabenden, kommt das Eintrittsgeld der Musikerambulanz am Universitätsklinikum Düsseldorf zugute.

Beethoven „komponierte“ bei seinen ausgedehnten Wanderungen durch den Wiener Wald, Einfälle trug er sofort in ein Skizzenbuch ein. Auch die Themen des Septetts op.20 für Streicher und Bläser, aus dem das Londoner Nash-Ensemble eine kostbare Probe bot, mögen so entstanden sein. Das spanische Cuarteto Casals bot das „Finale“ aus dem Streichquartett op.59/2, das vom düsteren e-Moll unvermutet in „kaltes“ C-Dur mündet. Der große Kanadier Glenn Gould glänzte mit dem ersten Satz des Klavierkonzertes Nr.1 und da vor allem mit einer eigenwilligen Kadenz, die sogar Motive aus Wagners „Meistersinger“ enthielt. Vom berühmten, mit Goertz befreundeten Igor Levit erklang bestechend brillant das Finale der zweisätzigen Klaviersonate F-Dur, op.54, und Dirigent Hermann Scherchen trotzte dem Orchester der Wiener Staatsoper den 1. Satz der „Eroica“ in den von Beethoven vorgegebenen – ungewohnt ambitionierten – Metronomangaben ab.