Konzert in Viersen: Vivaldi und Mozart lebhaft musiziert

VIERSEN Beim Vesperkonzert in der Remigiuskirche stimmte die Abstimmung zwischen Chor und Orchester.

Mit frischen Vivaldi-Klängen begann das ansprechende und gut gelungene Vesperkonzert in der Remigiuskirche in Viersen. Der Psalm „Domine, ad adiuvandum me festina“ erklang in zügigen Tempi, die Abstimmung zwischen Chor und Orchester stimmte. Die Freude am frischen Musizieren war allen Beteiligten anzumerken.