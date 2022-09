Mobilität in Viersen : Viersener Verwaltung will neue Verkehrsprognose

Viersen Das derzeitige Verkehrsmodell der Stadt Viersen wurde 2009 aufgestellt und umfasst nur einen Prognosehorizont bis 2025. Stimmt die Politik zu, könnten Anfang 2023 Verkehrsdaten gesammelt werden.

Wenn an diesem Dienstagabend der Viersener Planungsausschuss zusammentritt, werden die Mitglieder auch über einen Vorschlag der Verwaltung abstimmen, für rund 60.000 Euro eine neue Verkehrsprognose in Auftrag zu geben. Die alte, noch aus dem Jahr 2009 stammende Prognose sei mittlerweile veraltet, argumentiert die zuständige Beigeordnete Susanne Fritzsche: „Die Datengrundlagen, auf denen das Viersener Verkehrsmodell basiert, sind - unter anderem aufgrund siedlungsstruktureller und verkehrlicher Entwicklungen - nicht mehr aktuell und als Plangrundlage für Siedlungsentwicklungen nicht mehr belastbar.“ Nur ein Beispiel: der innerstädtische Erschließungsring war damals noch Zukunftsmusik, Baugebiete wie an der Brüsseler Allee nur in der Planung.