Idee in Viersen : Tierheimhunde länger steuerfrei?

Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Tagungsort Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, 16. März, 18 Uhr, wird wegen Corona in den Ratssaal im Rathaus Bahnhofstraße verlegt. Hintergrund: Dort ist mehr Platz als im ursprünglich vorgesehenen Sitzungsraum im „Forum“ am Rathausmarkt.

Zuhörer Es steht im Rathaus Bahnhofstraße nur eine begrenzte Zahl von Zuschauerplätzen zur Verfügung. Sie werden nach der Reihenfolge des Eintreffens vergeben, kündigte ein Stadtsprecher an.

Künftige politische Arbeit Noch ist unklar, ob auch die politischen Gremien in Viersen wegen Corona pausieren. „Über die Regelungen für weitere Sitzungen wird noch entschieden“, so der Stadtsprecher. Eine für Dienstag, 17. März, geplante Sitzung des Integrationsrates wurde bereits abgesagt.