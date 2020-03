Vorfälle in Schwalmtal : Verwaltung warnt vor Betrügern

Vorfälle in Schwalmtal

Die Gemeinde Schwalmtal warnt vor Betrügern am Telefon. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schwalmtal Am Freitag, 6. März, sind mehrere Schwalmtaler angerufen worden.

Die Gemeinde Schwalmtal warnt vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter der Gemeinde Schwalmtal ausgeben oder behaupten im Auftrag der Gemeinde tätig zu sein. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, sind am Freitag mehrere Schwalmtaler angerufen worden. Sie wurden am Telefon aufgefordert, für eine Energieberatung oder zur Erläuterung einer Gesetzesänderung einen Besuchstermin zu vereinbaren. Die Verwaltung rät: Wer einen solchen Termin vereinbart hat oder Opfer eines Trickbetrugs sein könnte, soll sich an die Polizei wenden.