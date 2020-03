Vorfall in Viersen-Dülken : Zeugin hält Diebin in Laden fest

Viersen Eine junge Frau hat in einem Geschäft am Rathauspark in Viersen-Dülken versucht, einer Kundin die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen.

Eine Kundin hat am Donnerstag vermutlich dazu beigetragen, einen Taschendiebstahl in einem Geschäft am Rathauspark in Viersen-Dülken zu verhindern. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die 52-jährige Dülkenerin gegen 11.30 Uhr in einem Tedi-Markt eine Frau, die versuchte, einer anderen Kundin die Handtasche zu öffnen und die Geldbörse zu stehlen. Die Zeugin informierte den Filialleiter. Gemeinsam mit ihm hielt sie dann die Tatverdächtige – eine 19-jährige Duisburgerin – fest, bis Einsatzkräfte der Polizei vor Ort waren. Nun gehen die Ermittler insbesondere der Frage nach, ob die dunkel gekleidete junge Frau alleine oder möglicherweise mit Komplizen unterwegs war. Hinweise: Ruf 02162 3770.

(naf)