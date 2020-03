Viersen : Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Dülken Der Täter wollte einer Frau die Handtasche entreißen. Sie schrie und hielt die Tasche fest, bis der Räuber floh.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Montagmittag versucht, einer 68-jährigen Dülkenerin die Handtasche zu rauben. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 14 Uhr zu Fuß auf der Lange Straße in Richtung Eligiusplatz unterwegs, als der Täter sie in Höhe der Augustastraße gegen eine Wand drückte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Dülkenerin schrie und hielt die Tasche fest. Der Täter versuchte mehrmals erfolglos, der Frau die Tasche zu entreißen. Er schubste die 68-Jährige, bevor er in Richtung Eligiusplatz weglief. Durch die Wucht des Stoßes fiel die Frau hin und wurde dabei verletzt.