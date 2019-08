Einbrecher scheitern an der Terrassentür

Einbruchsversuch in Viersen

Viersen Die Täter waren offenbar über den Gartenzaun geklettert.

Bisher unbekannte Täter haben versucht, in ein Haus an der Straße Im Pappelbruch in Viersen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie zwischen Samstag, 20, und Sonntag, 15.30 Uhr, offenbar den Zaun zum Garten überwunden und scheiterten dann daran, die Terrassentür hochzudrücken. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.