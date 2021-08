Vorfall in Viersen : Erfolgloser Einbruchsversuch am Kölsumer Weg

Viersen Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Viersener Ortsteil Süchteln-Dornbusch.

(naf) Bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch versucht, in ein Haus am Kölsumer Weg im Viersener Ortsteil Süchteln-Dornbusch einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Einbrecher zwischen 15.15 und 16.20 Uhr darauf abgesehen, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Dies sei ihnen aber nicht gelungen. Die Polizei bittet um Hinweise: „Hat jemand am Mittwochnachmittag, vielleicht auch vor der eigentlichen Tatzeit, am Kölsumer Weg verdächtige Beobachtungen gemacht?“ Zeugen sollen sich unter Telefon 02162 3770 melden.