Einbruchsversuch in Viersen : Einbrecher hebeln an Haustür

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Die Täter versuchten am Mittwochmorgen, in ein Haus an der Hardter Straße in Viersen zu gelangen.

Bisher unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen versucht, in ein Haus an der Hardter Straße in Viersen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher zwischen 7 Uhr und 8.10 Uhr an der Eingangstür des Gebäudes, konnten sie aber nicht öffnen.

Wer zur Tatzeit Verdächtiges an der Hardter Straße beobachtet hat oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02162 3770 bei der Polizei zu melden.

(naf)