Vorfall in Brüggen : Einbrecher scheitern an der Haustür

Foto: dpa/Carsten Rehder

Brüggen Bisher unbekannte Täter haben versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Genholter Straße in Brüggen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 12.15 und 14 Uhr.

Die Einbrecher wollten die Eingangstüre aufhebeln, doch diese hielt stand und die Täter gelangten nicht ins Haus. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann dies telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(RP)