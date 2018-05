Kreis Viersen: Verstöße gegen Mindestlohn — 22 Ermittlungsverfahren

Kreis Viersen Die Kontrolleure verhängten vergangenes Jahr im Zollbezirk Bußgelder von mehr als 120.000 Euro

Zwar gelte in der Branche in NRW nicht der gesetzliche, sondern ein tariflicher Mindestlohn von 9,25 Euro pro Stunde. Dennoch müsse der Zoll Präsenz zeigen, um "tricksenden Arbeitgebern einen Strich durch die Rechnung zu machen", so die Gewerkschafterin. "Wir brauchen deutlich mehr Kontrollen, um betrügerischen Chefs das Handwerk zu legen." Kein Verständnis hat Wiesner für die Beschwerden der Arbeitgeber, die Dokumentationspflichten brächten zu viel Bürokratie. Wiesner: "Nur wenn die Arbeitszeiten erfasst werden, lässt sich Lohnbetrug verhindern."