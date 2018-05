Patrick Gilliand: Verstöße gegen Datenschutz werden teuer

Viersen Am Montag, 28. Mai, tritt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft

Kreis Viersen (angr) Datenschutz ist eine gute Sache. Wird jeder so unterschreiben. Was aber ab dem 28. Mai gilt, das bringt ganz neue Regeln mit: An diesem Tag tritt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) in Kraft. Für Unternehmer wie für Verbraucher werden neue Rechte und Pflichten verbindlich und Verstöße hart sanktioniert. Die Folgen der Verordnung erklärt Rechtsanwalt Patrick Gilliand, Mitglied im Expertenkreis Niederrhein im BVMW.