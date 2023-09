Freizeitareal Hoher Busch in Viersen Ein eigener Obstbaum für 500 Euro

Viersen-Süchteln · Viersens Wahrzeichen Mispel sowie Äpfel und Birnen sind einige Früchte, die die 50 jungen Obstbäume an der Grillwiese am Hohen Busch tragen. Sie brauchen noch Paten. Am neuen Areal gibt es aber Probleme.

16.09.2023, 05:15 Uhr

Marc Tappiser, Vorsitzender des „Verschönerungsvereins zu Viersen“, sitzt auf einer der neuen Bänke, die der Verein am Hohen Busch aufgestellt hat. Foto: VV Viersen