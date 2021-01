Corona im Kreis Viersen : Verschärfte Maßnahmen bleiben

Fahren Personen aus verschiedenen Haushalten im Auto im Kreis Viersen, müssen alle eine Maske tragen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Der Kreis Viersen hält trotz eines deutlich gesunkenen Inzidenz-Wertes an seinen verschärften Corona-Schutzmaßnahmen fest. Erweiterte Maskenpflicht in Autos und Büros waren im Kreis Viersen am 30. Dezember in Kraft getreten, nachdem der Inzidenz-Wert über 200 lag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die aktuellen Zahlen lassen keinen Rückschluss auf eine deutliche und vor allem nachhaltige Abschwächung des Infektionsgeschehens zu“, sagte Landrat Andreas Coenen (CDU). „Auch die stetig steigende Anzahl an Todesfällen, die knappe Zahl an Intensivbetten in den Krankenhäusern und nicht zuletzt das höhere Infektionsrisiko bei den Mutationen des Coronavirus' machen die anhaltende Brisanz der Pandemie deutlich.“

(mrö)