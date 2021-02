Mobilität im Kreis Viersen : S28-Verlängerung: Misstrauen im Viersener Stadtrat sitzt tief

Endstation Kaarst. Die Politik in Viersen will eine Verlängerung der Regiobahn S28 bis nach Viersen, damit die Kreisstadt besser an Düsseldorf angebunden wird. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Viersen Mönchengladbachs Oberbürgermeister hatte zugesagt, sich für die Verlängerung der S28 einzusetzen – nachdem seine Verwaltung einen Plan vorgelegt hatte, der das Aus für die Regiobahn bedeuten würde. Politiker in Viersen fragen sich, wie sehr man dieser Aussage trauen kann.

„Wir sind uns in Viersen über alle Parteien hinweg einig, dass die S28 für die Bürger und die Wirtschaft gut ist“, sagte Norbert Dohmen (Grüne). „Sie ist aber auch für Mönchengladbach gut, weil so die A52 entlastet wird und das Gewerbegebiet am Flughafen besser erreichbar ist.“ Bereits vor Jahren habe der damalige Mönchengladbacher Oberbürgermeister Norbert Bude zugesagt, die S28 wohlwollend zu prüfen, wenn die Stadt Viersen ihren Widerstand gegen das damals geplante Minto aufgebe. „Da reicht es jetzt Jahre später nicht, wenn erneut nur ,wohlwollend geprüft’ werden soll“, sagte Dohmen.

Kritisch äußerte sich auch Manuel García Limia (SPD): „Mein Vertrauen, dass die Gladbacher das Thema S28 ernst nehmen, ist nicht sehr groß. Dieser Bebauungsplanentwurf wurde bewusst gemacht.“ Der Begriff der regionalen Zusammenarbeit sei in Mönchengladbach nicht stark verankert, so García Limia. „Ich glaube erst an eine Verlängerung der S28, wenn ich in der S28 sitze und von Viersen aus losfahren kann.“