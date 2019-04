Unfall in Viersen : Radlerin stößt mit Auto zusammen und stürzt

Unfall in Viersen

Süchteln Die Autofahrerin übersah beim Abbiegen die Radlerin.

Eine 30 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Süchteln leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr sie gegen 14.50 Uhr auf dem Radweg der Grefrather Straße Richtung Vorst. Eine 53-jährige Autofahrerin aus Viersen, die von der Jägerstraße einbog, übersah die von rechts kommende Radlerin. Diese stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Da sie zu ihrem Kind nach Hause musste, gab sie ihre Personalien an und fuhr dann weiter. Die Autofahrerin verständigte anschließend die Polizei, die Einsatzkräfte nahmen den Unfall vor Ort auf.