Unfall in Viersen : Autofahrerin übersieht Radlerin in Kreisverkehr

Viersen Die Autofahrerin wollte in den Kreisverkehr einbiegen.

Eine 25-jährige Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Krefelder Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war eine 40-jährige Autofahrerin aus Willich um 7.20 Uhr Richtung Antwerpener Platz unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr bog, übersah sie vermutlich die Radlerin, die von links kam. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Radlerin.