Viersen : Verkehrsschild überfahren — Mann jetzt im Gefängnis

Viersen Pech für einen 39-jährigen Autofahrer: Der Mann überfuhr mit reichlich Kokain und Alkohol im Blut am Samstagabend eine Verkehrsinsel in Viersen-Süchteln – und sitzt seit Sonntag im Gefängnis. Denn bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass der Niederländer zur Fahndung ausgeschrieben war.

Mehreren Autofahrern war der Mann aufgefallen, als er gegen 22.45 Uhr mit seinem Wagen in Schlangenlinien über die Hochstraße in Viersen-Süchteln fuhr. An der Einmündung Johannisstraße stieß er bei seiner Zickzackfahrt gegen eine Fahrbahnverengung und überfuhr im Anschluss daran eine Verkehrsinsel nebst Verkehrsschild. Zunächst habe der 39-Jährige noch versucht, mit dem Wagen weiterzufahren, berichteten Augenzeugen der Polizei. Dies sei ihm wegen des Unfallschadens nicht gelungen.