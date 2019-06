Polizeikontrolle in Viersen : Autofahrer (32) unter Drogen am Steuer

Autofahrer (32) unter Drogen am Steuer

Polizeikontrolle in Viersen

Viersen Eine Polizeistreife hielt den Wagen des Dülkeners in der Nacht zu Montag an.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Montag hat die Polizei in Viersen einen Autofahrer zum Drogenvortest veranlasst. Eine Streife hielt den 32-jährigen Dülkener gegen 1 Uhr auf der Freiheitsstraße an. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Ihm wurde später eine Blutprobe entnommen.