Drogenfund in Viersen : Polizei findet zwei Kilo Marihuana

Drogenfund in Viersen

Der Fahrer musste in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 52 entdeckte die Polizei die Drogen in einem Auto. Der Fahrer war aus den Niederlanden eingereist. Er wurde vorläufig festgenommen.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Düsseldorf haben am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf der A 52 in Viersen zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Wie eine Sprecherin der Polizei Viersen mitteilt, fanden die Kollegen die in eine Tüte gepackten Drogen im Kofferraum eines Autos. Der Fahrer wurde festgenommen. Er ist seit Mittwoch in Mönchengladbach in Untersuchungshaft.