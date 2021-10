A61 bei Viersen-Süchteln : Verkehrschaos nach tödlichem Unfall

Viersen Auf der Autobahn 61 rutschte ein Auto unter einen Lastwagen. Für die Bergungsarbeiten wurde die Strecke voll gesperrt. Auch am Nachmittag kam es deshalb zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 61 bei Viersen hat sich der Verkehr in Viersen weit gestaut. Die Autobahn war auch am Nachmittag noch vollgesperrt. Gegen 11.20 Uhr war bei Süchteln in Fahrtrichtung Mönchengladbach ein Auto unter einen Lastwagen gerutscht. Dabei wurde eine Person getötet. Die Bergungsarbeiten liefen auch noch um 15 Uhr, sollten erst am Abend beendet sein. Am Nachmittag staute sich der Verkehr auf der A61 ab Breyell auf einer Länge von sechs Kilometern. Die Polizei führte Fahrzeuge von der Autobahn zurück, Polizisten regelten an der Kreuzung Schirick/Brabanter Straße den Verkehr.