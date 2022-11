Einschränkungen für Autofahrer : Kreis lässt Bäume an Kreisstraßen fällen

Kreis Viersen Autofahrer in Viersen, Schwalmtal und Niederkrüchten müssen von diesem Montag an mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Kreis Viersen lässt an den Kreisstraßen Bäume fällen, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben sei. Welche Straßen betroffen sind.

Bei Kontrollen im Herbst war festgestellt worden, dass diverse Bäume an Kreisstraßen wegen Pilz-, Wurzel- oder Trockenschäden nicht mehr ausreichend standfest sind. Sie müssen gefällt werden. „Hierbei handelt es sich um verschiedene Baumarten, darunter Ahorn, Birke, Linde, Erle, Mehlbeere sowie Buche und Eiche“, so der Kreissprecher. Betroffen seien Bäume entlang der K 21 und K 25 in Schwalmtal, der K 9 in Niederkrüchten, der K 12, K 27 und K 30 in Grefrath sowie der K 11 und K 14 in Kempen und der K 17 in Viersen. Die Ersatzpflanzungen für die gefällten Bäume sollen im kommenden Jahr vorgenommen werden.