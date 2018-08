Verkehrs- und Verschönerungsverein setzt sich für Erhalt der Landwehren ein

Historische Wälle : Verein will Landwehren in Dülken erhalten

Verkehrs- und Verschönerungsverein plant Wanderkarte Foto: Ingrid Flocken

DÜLKEN Ein neues Schild am Stadtgarten soll auf die historischen Wälle verweisen, die für Besucher kaum erkennbar sind

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ingrid Flocken

Dem Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dülken liegt es am Herzen, die Landwehren am Rande des Stadtgartens in Dülken zu erhalten und diese im 16. Jahrhundert als sichtbare Grenzen gegen die benachbarten Herzogtümer angelegten Wälle und Gräben in die Liste der Bodendenkmäler einzutragen. 340 Meter lang ist die Landwehr im Stadtgarten. Dieser ist Eigentum des VVV, wird von der Stadt Viersen unterhalten.

So waren auch Gärtnerin Nicole Strucken vom städtischen Garten- und Landschaftsbau, Stadtförster Rainer Kammann und Markus Kampe, Fachbereichsleiter der städtischen Betriebe, dabei, als VVV-Vorsitzender Arie Nabrings mit einigen Mitgliedern den Stadtgarten besuchte. Sie begutachteten die Staudenbepflanzung im Eingangsbereich und wollten Anregung aus der letzten Mitgliederversammlung zur Kenntlichmachung der Landwehren umsetzen.

Günter Wessels vom Naturschutzbund hatte sich seinerzeit für seine Diplomarbeit mit den hiesigen Landwehren beschäftigt und ist daran interessiert, dass die Landwehr im Stadtgarten erhalten und kenntlich gemacht wird. Die noch vorhandenen 340 Meter bestehen stellenweise aus zwei Gräben und einem Wall, der mit Stockbuchen, Eichen, Birken und Büschen bewachsen und kaum für Besucher zu erkennen ist.



zurück

weiter

1583 beklagten sich die Dülkener als Untertanen des Herzogtums Jülich darüber, dass sie gegen die Überfälle des hohensachsischen Kriegsvolkes „dag für dag zu 24 personen zu notwendiger wacht und huede an den pforzen halten“ müssten und nun nicht auch an der neuen Landwehr arbeiten könnten. Sie baten den Herzog, ihnen die Arbeit an der Landwehr zu erlassen.