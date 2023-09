Aktionen ab Montag, 18. September Das bietet die „Europäische Mobilitätswoche" in Viersen

Viersen · Besser das Auto stehen lassen und zu Fuß, per Rad oder mit Bus und Bahn unterwegs sein. Dafür wirbt der Kreis mit seiner Teilnahme an der „Europäischen Mobilitätswoche“. Was in Viersen geplant ist.

15.09.2023, 19:12 Uhr

Die Paul-Weyers-Schule ist bei der „Europäischen Mobilitätswoche“ dabei. Foto: Turnverein Boisheim

Der Kreis Viersen beteiligt sich von Samstag, 16., bis Freitag, 22. September an der „Europäischen Mobilitätswoche“. Auch in der Kreisstadt Viersen gibt es unter anderem folgende Angebote, etwa für Grundschüler: Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“ beginnen am Montag, 18. September, an der Paul-Weyers-Schule in Viersen-Dülken. Ausrichter sind das Deutsche Kinderhilfswerk und der Verein „Verkehrsclub Deutschland“. Wegen dieser Aktion wird am Freitag, 22. September, die Straße „Mühlenberg" vor der Schule gesperrt. Zudem sind, wie der Kreis mitteilt, an unterschiedlichen Tagen drei kleine, kostenfreie Pendlerfrühstücke an ÖPNV-Umsteigepunkten und Radabstellanlagen geplant. Damit sollen alle, die nachhaltig unterwegs sind, belohnt werden. Das Team des Kreis-Mobilitätsmanagements beantwortet Fragen. Mobilitätsmanager Bernhard Wolters ermutigt alle zur Teilnahme. Die Europäische Mobilitätswoche ist eine jährlich stattfindende Kampagne der Europäischen Kommission, mit der Kommunen für nachhaltige Alternativen zum eigenen Auto vorstellen können. Unter dem Motto „„Mix and Move! – klimafreundlich mobil“ liegt der Fokus auf Laufen, Radfahren sowie Bus und Bahn. Info Programm online: https://www.kreis-viersen.de/europaeische-mobilitaetswoche. Fragen beantwortet Bernd Wolters unter ☏ 02162 391411.

(busch-)