Verkehr in Viersen Welche elf Haltestellen bald barrierefrei werden sollen

Die Stadt Viersen nutzt eine Ausnahmeregelung aus dem Nahverkehrsplan 2018, die eine Fristverlängerung ermöglicht. Und sie befindet sich in großer Gesellschaft. Laut Stadt Viersen hat bisher keine Kommune in NRW komplett barrierefreie Haltestellen. Weshalb der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr seine Förderquote kürzlich von 90 auf 100 Prozent erhöht hat. Der Ausbau scheiterte in der Vergangenheit an fehlendem Geld und an fehlendem Personal. „Der VRR hat signalisiert, die Kommunen bei der Suche und Beauftragung externer Ingenieurbüros unterstützen zu wollen“, teilte die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche mit. „Dieses Angebot möchte die Stadtverwaltung gerne annehmen und auch interkommunal sowie mit dem VRR in einen fachlichen Austausch treten, wie planerische und förderfähige Lösungen aussehen können.“