Von Viersen-Süchteln nach Venlo Bei der Oldtimer-Rallye Grenzen überschreiten

Angemeldet sind mehr als 100 Fahrzeuge. Nicht alle werden mitfahren. „Einige Fahrzeuge sind zu alt und werden mit einem Anhänger transportiert und ausgestellt“, berichtet Biastoch. Diese seien auch für alle Besucher ein großes Highlight. Und auch für die Teilnehmer soll die Oldtimer-Ausfahrt lange in Erinnerung bleiben: „Wir möchten den Tag so schön wie möglich gestalten. Deswegen gibt es morgens in Süchteln ein reichhaltiges Frühstück. Im Tuincafé in Venlo wird ein Abendessen ausgerichtet“, berichtet Biastoch. Es sind noch vereinzelt Startplätze frei. Anmeldung unter: www.msc-suechteln.de oder henkbrauer@home.nl.