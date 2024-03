Mobilität in Viersen NEW setzt erstmals chinesische E-Busse ein

Die NEW mobil und aktiv setzt auf ihren Linien in Viersen jetzt erstmals E-Busse ein. Zwei E-Busse des chinesischen Herstellers Build Your Dreams seien im Stadtgebiet Viersen auf Linie gegangen, teilte das Unternehmen mit. In Mönchengladbach setzt die NEW schon länger auf E-Busse, hat dort 19 Fahrzeuge im Einsatz. „Mit den neuen E-Fahrzeugen kommen wir unserem Ziel, bis 2030 ausschließlich elektrisch zu fahren, ein Stück näher“, sagt NEW-Vorstand Thomas Bley. „Ich freue mich, dass wir nun einen weiteren Meilenstein zur CO₂-neutralen Mobilität erreicht haben.“